В Україні минулої доби щеплення від COVID-19 отримали 57 тис. 440 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 1 млн 177 тис. 373 особи, з них отримали дві дози (повністю імунізовані) – 145 тис. 792 особи.
Щеплення проводилося 502 мобільними бригадами з імунізації та у 514 пунктах щеплень.
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На сьогодні центри вакцинації працюють у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та Рівному. На щеплення запрошуватимуть людей, які записалися через "Дію" або у сімейного лікаря.
Де можна зробити щеплення проти коронавірусу в Україні
- Київ
Вакцинацію проводитимуть 5 і 6 червня. Центр вакцинації буде відкритий з 10:00 до 17:30 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, Вхід 4-А).
Організовано два потоки:
- перший - для тих, кому подзвонили і запросили на конкретний час;
- другий - для тих, хто також записаний в "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися в порядку "живої черги".
- Полтава
Щеплення робитимуть у п'яти тимчасових Центрах масової вакцинації китайським препаратом CoronaVac. Центри вакцинації працюватимуть 5 та 6 червня з 9:00 до 18:00.
Де можна вакцинуватися:
- Полтава - на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5);
- Кременчук - на базі Кременчуцького ліцею №11 "Гарант" (вул. Першотравнева, 53);
- Лубни - на базі кінотеатру "Київська Русь" (проспект Володимирський, 16);
- Горішні Плавні - відокремлений адмінкорпус ПрАТ "гірничо-збагачувальний комбінат" (вул.Будівельників, 16).
- Одеса
Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Центри вакцинації населення працюватимуть у неділю, 6 червня, з 9:00 до 17:00:
- торговому центрі "Мегадом", вул. Толбухіна, 135;
- торговому центрі "Fontan Sky", пер. Семафорний, 4;
- ЗОШ №15 на вул. Кримська, 80-А.
- Львів
На вихідні Центр вакцинації на Арені "Львів" продовжить свою роботу. Також будуть дві додаткові бригади, які будуть вакцинувати населення.
Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть мешканцям області, які зареєструвалися у додатку "Дія".
Вакцинація триватиме в суботу та неділю з 10:00 до 19:00.
- Тернопіль
Центр вакцинації розташують на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка" на вулиці Возз'єднання, 45.
Прищеплювати будуть китайській CoronaVac на вихідних.
- Рівне
Центр вакцинації розмістять на базі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука, за адресою: вул. 16 липня, 36.
Для того, щоб вакцинуватися, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон - у разі підтвердження запису на вакцинацію в додатку "Дія".
Нагадаємо, на минулих вихідних центри масової вакцинації від коронавірусу відкрилися у Києві, Львові та Одесі. За вихідні в центрах вакцинації прищепилися майже 5 тисяч громадян.
Довідка УНІАН. Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та вакциною Janssen, розробленою американською компанією Johnson & Johnson.
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