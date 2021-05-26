За його словами, "COVID-паспорти" будуть цифровими.

Україна запустить так звані паспорти вакцинації або "ковід-сертифікати", які будуть вимогою подорожей країнами Євросоюзу, разом із європейськими партнерами.

Впровадження цього документа планується на початок липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засідання уряду, передає ТСН.

За його словами, "COVID-паспорти" будуть цифровими. Як запевнив Шмигаль, український документ буде діяти в країнах Європи.

Читайте такожЛяшко розповів, кому видаватимуть паспорти вакцинації"Євросоюз перебуває на фінальній стадії узгодження "COVID-паспортів" або "ковід-сертифікатів". Їхня наявність буде необхідною умовою для подорожей Європою, а тому Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами. Запуск наших цифрових сертифікатів запланований на початок липня. Ми встигаємо і ці сертифікати будуть діяти в Європі", - повідомив Шмигаль.

COVID-паспортизація в Україні

Наприкінці березня на необхідності розробки системи СOVID-паспортизації для українців наголосив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ці паспорти вже розробляються багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу.

Тоді ж у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки.

У квітні в Кабінеті міністрів заявили, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Цифровий сертифікат, зокрема, підтверджуватиме, що людина вакцинувалася, одужала та зробила тести на коронавірус.

Паспорти вакцинації в Європі: що відомо

Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Євросоюзу на території ЄС.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.

29 квітня Європейський парламент ухвалив свою переговорну позицію щодо COVID-сертифікатів, які підтверджуватимуть вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.

21 травня Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу (Coreper) підтримав домовленість Ради ЄС і Європейського парламенту щодо запровадження цифрових COVID-сертифікатів з 1 липня.

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Автор: Ірина Погоріла