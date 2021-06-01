Документ можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Сертифікат, який дозволить вільно переміщатися територією ЄС, тепер можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

Інші країни ЄС вирішили запустити цифровий сертифікат тільки після тестування системи, що зчитує QR-коди з цих сертифікатів.

"Тому найближчими днями і тижнями приєднається більше країн", – йдеться в повідомленні.

Запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.

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COVID-паспортизація в Україні

Наприкінці березня на необхідності розробки системи СOVID-паспортизації для українців наголосив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ці паспорти вже розробляються багатьма розвиненими країнами, які активно працюють над створенням колективного імунітету проти коронавірусу.

Тоді ж у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки.

У квітні в Кабінеті міністрів заявили, що Україна домовилася з Єврокомісією про співпрацю над сумісністю українського та європейського цифрового сертифіката про імунітет від COVID-19. Цифровий сертифікат, зокрема, підтверджуватиме, що людина вакцинувалася, одужала та зробила тести на коронавірус.

Паспорти вакцинації в Європі: що відомо

Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Євросоюзу на території ЄС.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.

29 квітня Європейський парламент ухвалив свою переговорну позицію щодо COVID-сертифікатів, які підтверджуватимуть вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.

21 травня Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу (Coreper) підтримав домовленість Ради ЄС і Європейського парламенту щодо запровадження цифрових COVID-сертифікатів з 1 липня.

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Автор: Денис Прядко