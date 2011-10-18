У Вінниці відновили фестиваль єврейської книги

- Передувала фестивалю Всеукраїнська єврейська конференція на тему: «Через книгу зберігаємо мову», котра своєю ціллю ставила популяризацію єврейської культури і традицій, - повідомив голова Вінницького обласного товариства єврейської мови та культури Олександр Цодікович. - У рамках фестивалю у Вінниці презентували новий щорічний єврейсько-подільський альманах, а також видану в Ізраїлі книгу Ілани Вайсман «Чорна сльоза». Мати письменниці родом з Могилів-Подільського, у роки війни жінка пройшла Могилів-Подільське та Печерське гетто.

До Вінниці на фестиваль єврейської книги завітав театр благодійного єврейського центру «Хесед Пешт» (м.Хмельницький). Гості показали уривки зі спектаклю. Жвавий інтерес викликала виставка книг єврейських авторів і окрема виставка, присвячена Голокосту та 70-річчю трагедії Бабиного Яру.

Захід відбувся за сприяння фінансової підтримки американського розподільчого комітету «ДЖОЙНТ» та німецького фонду «Пам'ять. Ответственность. Будущее». Організаторами у Вінниці виступили обласний єврейський благодійний центр «Хесед Емуна» , єврейська агенція «Сохнут Україна» та Вінницьке обласне товариство єврейської мови та культури.