У Вінниці відновили фестиваль єврейської книги

09:09, 18 жовтня 2011
Вінниця
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Гостей приймав БК «Зоря»

- Передувала фестивалю Всеукраїнська єврейська конференція на тему: «Через книгу зберігаємо мову», котра своєю ціллю ставила популяризацію єврейської культури і  традицій, -  повідомив голова Вінницького обласного товариства  єврейської мови та культури   Олександр Цодікович. -  У рамках фестивалю у Вінниці презентували новий щорічний єврейсько-подільський альманах, а також видану в Ізраїлі книгу Ілани Вайсман «Чорна сльоза».  Мати письменниці родом з Могилів-Подільського, у роки війни жінка пройшла Могилів-Подільське та Печерське гетто.
До Вінниці на фестиваль єврейської книги завітав театр благодійного  єврейського центру «Хесед Пешт» (м.Хмельницький). Гості показали уривки зі спектаклю. Жвавий інтерес викликала виставка книг єврейських авторів і окрема виставка, присвячена Голокосту та 70-річчю трагедії Бабиного Яру.  
Захід відбувся за сприяння фінансової  підтримки американського  розподільчого комітету  «ДЖОЙНТ» та німецького фонду «Пам'ять. Ответственность. Будущее». Організаторами у Вінниці виступили обласний єврейський благодійний центр  «Хесед Емуна» , єврейська агенція «Сохнут Україна» та Вінницьке обласне товариство єврейської мови та культури.

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