Ладижинці не хочуть реорганізовувати міську лікарню

Центри первинної медико-санітарної допомоги вже створено у багатьох районах та містечках. У Ладижині це питання розглядала остання сесія міської ради.

Приєднатися до першого етапу медичної реформи ладижинців переконувала начальник Головного управління охорони здоров’я і курортів вінницької ОДА Лідія Діденко.

І хоча проект рішення, який депутати отримали на руки перед початком сесії, передбачав згоду на створення комунальної установи «Ладижинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», вони практично одностайно утримались від голосування, - повідомляє «Вінниччина».

Так само одностайно депутати вирішили звернутись до губернатора з проханням посприяти збереженню міської лікарні, як вона є, бо, на їх думку, реорганізації обов’язково погіршить стан охорони здоров’я у місті.

За словами міського голови Валерія Коломейцева, «ладижинцям є що втрачати».