Зайва "соточка" звалила жмеринського студента із залізничного мосту

10 грудня близько 10 години вечора від чергового фельдшера станції швидкої допомоги м. Жмеринка надійшло повідомлення про те, що з тамтешнього перехідного залізничного мосту в стані алкогольного сп’яніння впав 18-річний учень одного з ПТУ.

Про це повідомила прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Каретою швидкої допомоги потерпілого з діагнозом «забій грудної клітини, перелом ребер, забій грудного і поперекового відділу хребта» було госпіталізовано в хірургічне відділення місцевої лікарні. Стан здоров’я юнака медики характеризують як задовільний. Обставини події з’ясовуються.