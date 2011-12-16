ПАТ "Вінницягаз" поповнив бюджет на 65,6 мільйона гривень

Публічне акціонерне товариство “Вінницягаз” за однадцять місяців 2011 року сплатило до консолідованого бюджету 65млн. 566 тис. гривень податків.

Про це УНІАН повідомив в. о. голови правління ПАТ Ігор Марчак.

З них до обласного бюджету надійшло 29.7 млн. гривень ПДВ і 17.7 млн. гривень податку на прибуток.

2009 року загальна сума платежів підприємства до бюджету становила 10.5 млн. гривень, у 2010 році — 20.2 мільйони гривень.