Криза дух підпримництва подолян не вбила

У січні-лютому 2012 року на Вінниччині започаткували діяльність 1336 новостворених суб’єктів господарювання, що на 21,6% більше порівняно з відповідним періодом 2011 року.

Про це за підсумками власного моніторингу повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

З новостворених суб'єктів господарювання 135 - юридичні особи, що на 26,2% менше, як торік, а 1201 - фізичні особи-підприємці (на 31,1% більше).

Припинили господарську діяльність 1229 суб’єктів господарювання (99 юридичних осіб та 1130 фізичних осіб-підприємців), що на 15,9% менше порівняно з відповідним періодом 2011 року.