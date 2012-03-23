Справою про арешт рахунків RIA займеться всесвітня місія по свободі слова

Всесвітня місія по свободі слова приступила до розслідування справи про арешт рахунків кількох українських газет, а також про заборону друкувати в них будь-яку інформацію про бізнесмена Эльдара Назарова.

Про це з посиланням на президента медіа корпорації RIA Олександра Човгана повідомив представник прес-служби Асоціації Незалежних регіональних видавців України Артем Фляжніков.

- Ми звернулися із заявою у місію Всесвітньої асоціації газет (WAN-IFRA) у відповідь на постанову вінницького районного суду про арешт рахунків видавця, який видає газети "20 хвилин" і "RIA" у Вінниці, Житомирі, Хмельницькому, Тернополі, Козятині, і про заборону друкувати в цих газетах будь-яку інформацію про вінницького бізнесмена Эльдара Назарова. І отримали відповідь, що місія приступила до власного розслідування цієї справи, - повідомив Олександр Човган.

Другого квітня в Києві місія має намір зустрітися з газетярами, а третього квітня учасники міжвідомчої робочої групи щодо дотримання законодавства з питань свободи слова при президентові України продовжать обговорення інциденту.

Приводом для позову до газетярам і судової постанови до видавця стала публікація в газеті "20 хвилин", заснована на офіційному повідомленні правоохоронних органів, в якому йшлося про махінації з кредитами, до яких, за інформацією газети, був причетний бізнесмен. Заподіяний моральний і матеріальний збиток бізнесмен оцінив на суму півмільйона гривень і передав суду відомості про те, що з-за публікацію у нього нібито стався гіпертонічний криз, а також зірвалася угода з купівлі-продажу коней.

Постанова судді про заборону друкувати будь-яку інформацію про бізнесмена газетярі вважають неправосудним, абсурдним і підриває прагнення України на шляху до становлення демократії.

Як повідомив директор "Видавництво "РИА" Сергій Боярчуков, в даний час газети медіа- корпорації RIA продовжують виходити в кредит, на умовах партнерських відносин з друкарнею і постачальниками.