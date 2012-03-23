До зведеного бюджету на Вінниччині назбирали 780 млн. гривень

Надходження до Зведеного бюджету по Вінницькій області, з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, за оперативними даними зросли за січень-лютий 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року на 6,2%, або на 45,7 млн.грн. і становлять 780,1 млн.грн.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

В тому числі надходження до Державного бюджету зросли на 2,8%, або на 12 млн. грн. і склали 441,6 млн.грн.

Протягом січня-лютого 2012 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 663,3 млн.грн. податкових платежів, які адмініструє державна податкова служба, що на 52,7 млн.грн. або на 8,6%. більше ніж у січні-лютому 2011 року.

До Державного бюджету протягом січня-лютого 2012 року перераховано 360,9 млн.грн. податкових платежів, що на 19,5 млн.грн. або на 5,7% більше ніж за січень-лютий 2011 року.