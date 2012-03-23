Академіки від медицини пролікують 1709 подолян безкоштовно

Упродовж 2012 року 1709 подолян, які потребують високоспеціалізованої домоги найкращих вітчизняних фахівців, матимуть змогу пролікуватися безкоштовно в елітних спеціалізованих медичних закладах Національної Академії медичних наук України.

Відповідний Меморандум про співпрацю сьогодні підписали голова Вінницької ОДА Микола Джига та академік, президент Національної академії медичних наук України Андрій Сердюк.

- Ми виступили з такою ініціативою, і за завданням Президента було проведно квотування кількості хворих для всіх областей України, лікування котрих поточного року профінансує держава, - сказав Андрій Сердюк. - Всього таку допомогу в наших 28-ми клінічних інститутах цього року отримає 45 тисяч хворих. До речі, за цією програмою з початку року ми вже пролікували 113 ваших земляків.

Претендентів на лікування до академіків направлятиме обласне управління охорони здоров'я та курортів. Причому, як запевнили Микола Джига та Андрій Сердюк, єдиним критерієм відбору пацієнтів буде ступінь важкості захворювання пацієнта і відсутність можливості вилікувати його в медичних установах області.

За словами Президента Нацакадемії меднаук, торік послугами клінічних стаціонарів Академії скористалися 2349 вінничан, що суттєво перевищує квоту, передбачену для області на 2012 рік.

- Якщо до нас направлятимуться люди понад квоту, це не означає, що ми їм відмовимо в допомозі, але доведеться спільно з обласною владою шукати джерела фінансування їхнього лікування в клінічних інститутах академії, - сказав Андрій Сердюк.