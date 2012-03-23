Ветерани студзагонів, згадайте молодість!

«Спілка ветеранів комсомолу Вінниччини» запрошує на зустріч

Вінницька обласна громадська організація «Спілка ветеранів комсомолу Вінниччини» запрошує згадати молодість ветеранів студентських будівельних загонів області і взяти участьв зустрічі, яка відбудеться у жовтні 2012 року. Про це повідомили в оргкомітеті заходу. Пропозиції ветеранів СБЗ щодо проведення зустрічі приймаються в офісі Спілки за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 50, кім.402. Контактний телефон : 61-13-78.



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