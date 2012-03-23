Міжнародний майстер взяв реванш у ... дітей

Досвідчений вінницький міжнародний майстер Віктор Гудок майже 2 роки не брав участі у шахових турнірах, а в основному змагався у грі за листуванням. Після повернення до очної гри Віктор Гудок у кількох вінницьких чемпіонатах виступив невдало, адже далась взнаки втрата спортивної форми.

Як не дивно, раз за разом на заваді міжнародному майстру ставали ... вундеркінди, місцеві кандидати у майстри спорту. У першу чергу це 11-річний Владислав Лукіянчук, призер низки всеукраїнських змагань, та 10-річний Влад Матвіїшин, чемпіон України серед однолітків.

Але у турнірі з нагоди Дні визволення Вінниці, який пройшов 20–22 березня у ДЮСШ № 6 міського спорткомітету, Віктору Гудку вдалося нарешті здобути золоту нагороду, набравши 14,5 очок з 18 можливих. Лише на пів-очки відстали Лук’янчук і Матвіїшин, які розділили 2–3 місця. П’яте місце посів гість зі Жмеринки Артур Ронко (12, 5 очки), а кращий результат серед жінок показала 11-річна Ірина Іщенко (11,5 очки).

Загалом на старт турніру вийшло 42 учасники, близько половини із них - діти.