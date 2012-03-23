Порошенко вже міністр економіки

Президент України Віктор Янукович призначив Петра Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.

Про це йдеться в Указі глави держави №210 від 23 березня.

Нагадаємо, що в кінці лютого В.Янукович повідомив, що він мав бесіду з П.Порошенко, під час якої той стисло виклав своє бачення організації роботи Минэкономторга і власних кроків як його керівника. За словами Президента, в цілому він залишився задоволений тим, що почув заздалегідь, і чекав від П.Порошенко письмового викладу плану дій.

ЗМІ називали однією з причин затримки з призначенням незгоду П.порошенка з запропонованим постом глави Минэкономторга - він претендував на керівництво Мінфіном.

Також, за даними медіа, П.Порошенко висунув низку умов роботи на посаді міністра.

Зокрема, він залишив за собою право участі в парламентських виборах в одному з мажоритарних округів у Вінницькій області.