Податкова інформацію про злісних боржників чіплятиме на біг-борди

За рахунок застосування повноважень, наданих законодавством, підрозділами погашення податкового боргу Вінницької області в січні-лютому 2012 року мобілізовано до бюджетів усіх рівнів 25,2 млн.грн., в тому числі – до Державного бюджету 21,4 млн. грн.

Про це на прес-конференції повідомив начальник відділу погашення прострочених податкових зобов’язань ДПС у Вінницькій області Сергій Янчук.

- Ми знаходимо будь-які компроміси з платником податків, щоб не допускати боргів. Одним із таких методів є розстрочення податкового боргу, - зазначив він. - Проте такі рішення приймаються не по всіх платниках, а виключно по тих, у кого є фінансові труднощі. Розглянуто та надано розстрочення на суму 24,2 млн.грн., самостійно було достроково сплачено 7,9 млн. грн. По ПДВ борг на 01.03 266 млн.грн, податок на прибуток – 217 млн. грн., податку з доходів фізичних осіб – 26 млн. грн. Головний боржник - ПАТ „Вінницяобленерго” понад 200 тисяч гривень. Проте на сьогодні рішенням Апеляційного суду припинено розгляд справи про стягнення боргу.

Якщо платник не виплачує податковий борг протягом 60 днів, проводиться опис активів підприємства.

За словами начальника відділу, ДПС України у Вінницькій області введено пілотний проект – автодозвін, під час якого повідомляється про зобов’язання погасити податковий борг і залишається номер телефону, за яким можна передзвонити і з’ясувати суму боргу та способи його погашення.

А якщо підприємство самостійно не погашає податковий борг, не виключено, що в пунктах перетину кордону їм заборонять виїзд за кордон і зіпсують відпустку. Також податкова розглядає питання щодо розміщення інформації про наявних боржників на біг-бордах Вінницької області – про таких „героїв” нададуть повну інформацію – назва підприємства і сума боргу, аби, зокрема, пенсіонери знали, через кого їм затримують пенсійні виплати.