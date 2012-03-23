"Аграна Фрут Україна" планує збільшити обсяги виробництва на 10%

ТОВ "Аграна Фрут Україна", - підприємство, яке спеціалізується на переробці фруктів і ягід і включає в себе повний цикл робіт від вирощування та заготівлі сировини до переробки і випуску готової продукції планує упродовж 2012 року збільшити обсяги виробництва на 10%.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор ТОВ "Аграна Фрут Україна" Віктор Харьков.

За словами пана Харькова, у 2011 році підприємство виготовило 7 тис. тонн фруктових конфнцентратів і 12.8 тис. тонн фруктових наповнювачів.

Соки виробництва ТОВ "Аграна Фрут Україна" розливають такі відомі бренди як підприємства коспаній “Кока-кола”, “Пепсі-кола” та Сандора”.

Підприємство працює з 1997 року.

На виробництві зайняті 350 постійних працівників, середня заробіня платня по “робочій сітці” - 5.300 гривень.

Враховуючи сезонних працівників, протягом року на виробництві ТОВ "Аграна Фрут Україна" зайнято близько 2000 тисяч працівників.