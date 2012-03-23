Скоро стане відомо, хто очолить "Україна – вперед!" на Вінниччині

Партія УСДП готова робити логічні і успішні зміни.

Про це 23 березня на прес-конференції у Вінниці заявив заступник голови УСДП (з 21.03.2012) - Партії Наталії Королевської «Україна – Вперед!») Євгеній Суслов.

За словами народного депутата, його вихід пов’язаний із політикою подвійних стандартів у середині фракції та цькуванням молодих політиків, які складають конкуренцію партійним функціонерам.

Рішення фракції щодо виключення Наталії Королевської фактично зруйновало Блок Юлії Тимошенко.

- Я написав заяву, оскільки я не підтримую подвійні стандарти, які фракція вже неодноразово демонструвала. Це було продемонстровано сьогодні, це було продемонстровано, коли було звільнено Івана Кириленка з посади голови фракції, це було продемонстровано голосуванням за закон про вибори, - зазначає Євгеній Суслов. – Фактично двоє людей Турчинов і Кожемякін – захопили ситуацію в БЮТ.

Євгеній Суслов відзначив, що за останні дні до партії звернулися сотні людей, які не очікувалиов зради від „Батьківщини”. „Їх виключили разом з нами. І тому можна зробити висновки – все це заважало діючим керівникам фракції узурпувати владу. Я не міг більше на це дивитися, й тому написав заяву про вихід з „БЮТ-Батьківщини”.



Ініціаторами зміни назви фактично стали активісти руху „Вперед!”, - підприємці малого і середнього бізнесу, які співпрацюють з Наталією Королівською ще з Податкового майдану і окрім економічних пропозицій, мають чіткі громадянські настанови щодо формування так званих народних списків. Таке рішення було прийняте на громадському Форумі „Україна – вперед!”, де Вінниччину представляла голова УСДП Олена Вітенко.

Хто в подальшому очолить новостворену партію „Україна – вперед!” на Вінниччині, наразі невідомо, адже Євген Суслов наголошував, що хотів би бачити нових лідерів, які, в першу чергу, представлятимуть демократичну ідеологію, а не будуть партією персонального лідерства.

Втім, наразі невідомо, яке рішення прийме лідер «Україна – Вперед!» сама Наталя Королевська, яка 4 квітня відвідає Вінницю та презентуватиме партійну програму „Нова політика – нова економіка”.