Поранення Школи на контролі у прокуратури

Громадянин Школа М.Г. звернувся в органи внутрішніх справ із заявою про те, що йому безпричинно нанесено тілесні ушкодження у вигляді кульового поранення лівого плеча та задньої поверхні грудної клітини.

Слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області порушено кримінальну справу по факту хуліганських дій відносно Школи М.Г. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, якщо воно вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, наразі проводиться досудове слідство. Хід розслідування перебуває на контролі установи.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня у приватному секторі по вулиці Анастасії Медвідь між двома сусідами відбувся конфлікт, в результаті якого один із них отримав три поранення. Потерпілий Микола Школа перебуває в хірургічному відділенні Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Лікарі кажуть, що стан важкості середній.