"Нива" "Говерлу" не підкорила

Гравці «Ниви» прибули до Ужгорода потягом у день гри, тим не менш, в.о головного тренера Олег Шумовицький такий графік вважає нормальним.

– Ми не їхали автобусом у сидячому положенні, адже дорога далека, саме тому обрали потяг, - пояснив він.

Матч з “Говерлою-Закарпаттям”, лідером першої ліги, який відбувся 24 березня, розпочався під диктовку господарів. Закарпатці одразу ж заволоділи ініціативою і притисли на власній половині поля «Ниву». Проте підопічні Шумовицького вдало вибудували лінію оборони й не дозволяли нападникам «Говерли» вийти на ударний простір.

На 71-й хвилині було відкрито рахунок. Ужгородці з власної половини розіграли м’яч, перевели його на правий фланг, де Гібалюк прорвався краєм у карний майданчик н і з гострого кута наважився на удар. М’яч за неймовірною траєкторією залетів в сітку “Ниви”.

Вже на доданих хвилинах навісну передачу господарів мав взяти воротар «Ниви», але епізод завершився взяттям воріт. Джакобія вирішив поборотися до кінця і головою повз руки Ганєва проштовхнув м’яч у сітку воріт вінничан – 2:0. А вже через мить пролунав фінальний свисток арбітра.

Після цієї гри “Нива” продовжує займати передостанній рядок у таблиці. Наступний матч також буде виїздним, на цей раз у Києві, проти “Динамо-2”. А вже 31-го березня у Вінниці відбудеться представлення гравців вболівальникам, після чого 3-го квітня дома гратимемо проти ФК “Львів».