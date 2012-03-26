"Регіна-Баскет-Бар" здолала "Білу акацію"

Баскетболістки з Бару змогли втриматися на першому місці регулярного чемпіонату України.

В останній грі 24 березня “Реґіна-Баскет-Бар” у Києві перемогла “Білу акацію” (Одеса).

Рахунок матчу – 113:54 (по чвертям – 21:24, 39:8, 31:12, 22:10). Одеситки, які закінчили регулярний чемпіонат на 5-м місці (з 6 команд) виграли першу 10-минутку, після чого провалили дві подальші.

Як і передбачалося, тепер “Регіна-Баскет-Бар” у півфінальній серії протистоятиме четвертій команді регулярного чемпіонату – БК “Франківськ”, яку нещодавно підсилили дві легіонерки з США. У разі успіху команда Вінниччини зможе помірятися силами за “золото” і путівку до єврокубків з одним із столичних клубів – “Динамо” або “Тім-СКУФ”, які змагатимуться в іншій напівфінальній серії.