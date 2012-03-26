Вінниця приймає Всеукраїнську учнівську олімпіаду з інформатики
Участь беруть 210 осіб
24 березня у Вінниці відкрито XXV Всеукраїнську учнівську олімпіаду з інформатики.
Участь у ній беруть 210 осіб - 136 учнів, 34 керівники команд, 20 членів журі та 20 членів оргкомітету з 27 областей України та АР Крим (всього 28 команд).
Заступник начальника управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Андрій ЛИСАК зазначив, що Вінниччина сьогодні генерує основні ідеї передових технологій, «в чому нам допомагає, насамперед, Вінницький національний технічний університет, який є флагманом країни в цьому напрямку. Ми також пишаємося нашою фізико-математичною гімназією №17 та лабораторією інформаційних технологій, яка створена на її базі».
«У цей весняний день Вінниччина вітає еліту, яка творить майбутнє у розвитку найголовніших і найперспективніших галузей інформаційних технологій, які так необхідні для нашої країни», - сказав А. ЛИСАК під час урочистого відкриття змагання юних інформатиків у Палаці дітей та юнацтва.
До оргкомітету олімпіади увійшли академік Національної академії педагогічних наук України, професор, доктор технічних наук, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Андрій ГУДЖІЙ (голова журі), заступник начальника управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, голова оргкомітету Андрій ЛИСАК, ректор Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, заступник голови оргкомітету Степан ДРОВОЗЮК, методист інституту інноваційних технологій змісту освіти, заступник голови оргкомітету Андрій ПАНЬКОВ, директор департаменту освіти Вінницької міськради Володимир БУНЯК.