Вінниця приймає Всеукраїнську учнівську олімпіаду з інформатики

24 березня у Вінниці відкрито XXV Всеукраїнську учнівську олімпіаду з інформатики.

Участь у ній беруть 210 осіб - 136 учнів, 34 керівники команд, 20 членів журі та 20 членів оргкомітету з 27 областей України та АР Крим (всього 28 команд).

Заступник начальника управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Андрій ЛИСАК зазначив, що Вінниччина сьогодні генерує основні ідеї передових технологій, «в чому нам допомагає, насамперед, Вінницький національний технічний університет, який є флагманом країни в цьому напрямку. Ми також пишаємося нашою фізико-математичною гімназією №17 та лабораторією інформаційних технологій, яка створена на її базі».

«У цей весняний день Вінниччина вітає еліту, яка творить майбутнє у розвитку найголовніших і найперспективніших галузей інформаційних технологій, які так необхідні для нашої країни», - сказав А. ЛИСАК під час урочистого відкриття змагання юних інформатиків у Палаці дітей та юнацтва.