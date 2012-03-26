У дитсадках не буде черги?

"Цього року у Вінниці буде ліквідована черга у дитсадках", - пообцяв Вінницький міський голова Володимир Гройсман під час прямого ефіру ток-шоу "Коло запитань" радіо „Ера ФМ”.

Розповідаючи про наявну чергу у дитячі садки, мер сказав, що протягом трьох місяців у Вінниці відкриють два дошкільних заклади: на 280 місць у мікрорайоні "Поділля" та на 150 місць по вул. Червоноармійській.

Дитсадок у мікрорайоні "Поділля" зведений за рахунок коштів однойменного концерну і буде переданий у комунальну власність міста.

У Вінниці діє 49 дитячих дошкільних закладів. У них перебуває майже 13 тисяч дітей.

Протягом 2010-2011 років було відновлено роботу 50-ти дошкільних закладів. Нагадаємо, що у 90-ті роки місто втратило 31 дитсадок.