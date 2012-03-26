Заготівельники не знають, за якою ціною приймати молоко

На часі підписання Меморандуму між Вінницькою обласною владою та заготівельниками щодо регулювання закупівельних цін на молоко. Основне завдання влади – усунути посередників з ринку.

- Ціна на молоко для селян минулого місяця знизилась з 3.20 грн до 1.80-1.60 грн. 23 березня заготівельники дзвонили один одному і питали по скільки приймати молоко. Ціну треба ставити таку, щоб селянин хотів його здати, а не вилити. Та вони вже готові навіть до такої ціни, яка була у липні минулого року - 90 копійок за літр, - зазначила під час прямого ефіру ток-шоу "Коло запитань", що проходило у Вінниці, депутат Чечельницької райради Тетяна Бодун.

Заступниця начальника управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Валентина Кирилюк повідомила, що з 840 тисяч тон молока понад 80% поступає з приватних господарств селян.

- Вінниччина заготовляє молока найбільше з усіх областей України, - повідомила чиновниця. - Але винними у низьких цін є посередники.