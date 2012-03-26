Покусаних вінничан змушують відмовлятись від щеплення проти сказу

Вінничан, покусаних невідомими тваринами, потенційно хворими на сказ, лікарі медустанов за місцем проживання, куди вони звертаються, змушують писати відмову від проведення профілактичного щеплення через відсутність антирабічних препаратів.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар м. Вінниці Олександр Сорочан під час засідання виконкому Вінницької міської ради.

Він звернувся до вінницького міського голови Володимира Гройсмана з проханням втрутитись у ситуацію, позаяк дане питання відноститься й до компетенції органів місцевого самоврядування. Хоча досі централізованим постачаннм препаратів проти сказу займалося Міністерство охорони здоров'я.

Ще 2010 року лікарні забезпечувалися антирабічними препаратами безперебійно, у 2011-му почалися перебої, а 2012-го до лікарень вони не надходили взагалі.

За словами Олександра Сорочана, наразі у Вінниці є всього 54 дози вакцини проти сказу(одна коштує 70 гривень), але цього “недостатньо навіть для завершення розпочатого курсу лікування однієї людини.Тобто, сьогодні навіть ті, хто отримує щеплення можуть його не завершити”. Дві упаковки за залучені кошти самостійно придбала лакарня швидкої допомоги, одну — Центр матері і дитини. У вільному продажі антирабічних препаратів немає.

- Фактично станом на 20 березня в наших лікувально-профілактичних закладах міста відсутній антирабічний імуноглобулін, - каже Олександр Сорочан. - Якщо керуватись чинним законодавством, то це порушення Наказу МОЗ ? 205, а фактично — це реальна загроза захворювання. І сьогодні в місті є вже 5 постраждалих, яким не призначили абонаційний курс щеплень через відсутність перпарату. Їм кажуть, що у Вінниці сказу немає, і це правда. Але ж ситуація насправді загрозлива, позаяк Вінницька область входить до переліку областей, неблагополучних по сказу, і, більше того, займає в ньому одне із перших рангових місць. У 2006 році на Вінниччині сказ було підтверджено у 106 тварин, у 2009 — 131, у 2011 році — 220 випадків. Вже у цьому році зареєстровано 65 лабораторно підтверджених випадків сказу.

- На території міста ситуація стабільна, але враховуючи близьке прилягання до міста лісових масивів та сільськогосподарських угідь і можливість контакту домашніх тварин і міських брдячих з дикими, існує висока ймовірність занесення сказу і на територію міста.

Змушує задуматися й кількість покусаних вінничан. За словами головного санітарного лікаря міста з року в рік вона складає приблизно 1000-1300 випадків. Причому, 25-30% покусаних — це діти, віком до 14 років.

За 2012 рік вже офіційно зареєстровано 232 покусаних.

Вододимир Гройсман, вочевидь, проблемою перейнявся, бо доручив міським чиновникам від медицини “забезпечити повну наявність препаратів у вінницьких лікарнях, поки в державі не наведуть порядок з цим питанням”.