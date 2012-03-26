Лобуряка відібрав у 13-річного хлопчика велосипед
10:56, 26 березня 2012Вінниця
0 0
Злодія затримали
На території Замостянського району вчора працівники патрульно – постової служби затримали 20 – річного непрацюючого молодика, який намагався викрасти у 13 – річного підлітка велосипед.
Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Наразі за даним фактом порушили кримінальну справу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter