Лобуряка відібрав у 13-річного хлопчика велосипед

На території Замостянського району вчора працівники патрульно – постової служби затримали 20 – річного непрацюючого молодика, який намагався викрасти у 13 – річного підлітка велосипед.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

Наразі за даним фактом порушили кримінальну справу.