Лобуряка відібрав у 13-річного хлопчика велосипед

10:56, 26 березня 2012
Вінниця
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Злодія затримали

На території Замостянського району вчора працівники патрульно – постової служби затримали 20 – річного непрацюючого молодика, який намагався викрасти у 13 – річного підлітка велосипед.
Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Наразі за даним фактом порушили кримінальну справу.

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