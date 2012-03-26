Селяни позбавляються корів

- На увесь Тиврівський район є всього лише 400 корів, - заявив під час прямого ефіру "Радіо Ера ФМ", що проходив у Вінниці, Віталій Мрачковський, депутат Вінницької обласної ради. - Майбутнє нашої області - за малими тваринними фермами.

Голова Вінницької облради Сергій Татусяк додав, що у 110 селах Вінниччини сьогодні діє 550 приймальних пунктів молока.

- А має бути у кожному селі, - впевнена Тетяна Бодун, депутат Чечельницької райради. - Тільки тоді селяни будуть бачити, що частина податків йтиме на розвиток їхнього села. А то молоко здають своє, а гроші йдуть на поліпшення життя сусіднього села.

За повідомленням Головного управління статистки у Вінницькій області, на території Вінниччини зареєстровано 174 тисячі корів. Порівняно з минулим роком, їхня кількість зменшилась на 3%.

