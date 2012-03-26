По Україні катався кочовий цех з виробництва "лівої" горілки

Співробітники УСБУ у Вінницькій області припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції у Жашківському районі Черкаської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УСБУ у Вінницькій області.

У прес-службі розповіли, що цех діяв протягом півроку, і кожні 2-3 тижні переміщувався по областях України, у тому числі він діяв у Вінницькій області. Цеховики цеховики щоразу демонтували”гуральню” і, замітаючи сліди, переїжджали на нове місце.

Для підпільного виробничого цеху використовували порожні приміщення колишніх зернових складів, а готову продукцію вивозили, і дрібним оптом реалізовували в торгових точках декількох областей. Процес виробництва здійснювався в цеху з сучасним потужним обладнанням, яке забезпечувало можливість масового виробництва. За одну добу виготовлялося понад 10 тисяч пляшок горілки.

Під час огляду підпільного виробництва було затримано шість осіб, виявлено промислове устаткування, вилучено близько 160 тисяч фальшивих акцизних марок, 5 тонн спирту, 600 ящиків готової продукції і майже 40 тисяч підготовлених пляшок в поліетиленовій упаковці. Того ж дня в місті Тетієві Київській області виявлено ще одне складське приміщення, в якому власник цеху влаштував перевалочний пункт, - зберігав перед подальшим транспортуванням спирт і горілку.

За матеріалами СБУ податковими органами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2,3 ст.204 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з вилученням та знищенням виготовленого та з конфіскацією обладнання. Начальник цеху арештований.

