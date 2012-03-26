Літні відпустки даішникам не світять

На працівників Державтоінспекції Вінниччини чекає гаряче літо. Принаймні, у відпустки вони не підуть, - через сезонне зростання потоку машин відпочивальників, гостей Євро-2012 та літні дитячі екскурсії, котрі обов'язково повинні супроводжуватись екіпажами ДАІ.

Про це на прес-конференції повідомив начальник УДАІ УМВС України у Вінницькій області Павло Солоненко.

За словами пана Солоненка, вже визначено формат роботи ДАІ під час проведення Євро-2012.

- Розпорядчі документи вже підготовані. 14 співробітників і 7 траснпортних засобів будуть забезпечувати безпеку дорожнього руху у місті Києві. Всі вони відібрані за критеріями звання “кращий працівник державтоінспекції”, - сказав начальник УДАІ. - Окрім того, з ними щоденно проводяться додаткові заняття як по напрямках діяльності ДАІ, так і з вивчення іноземної мови, щоб вони могли спілкуватись з громадянами інших держав, надавати їм необхідну інформацію та допомогу.

До того ж, на території області буде створений штаб і робочі групи, які моніторитимуть пересуваються іноземних делегацій: “де треба — супроводжуватимутьі надаватимуть практичну допомогу”.