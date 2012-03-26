Зеки платять хабарі, щоб потрапити у нову лікарню

Багатопрофільна клініка при Стрижавській виправній колонії №81 відкрита 2011 року. Тут приймають хворих з ендокринологічними захворюваннями та проблемами зору.

Діє хірургічне відділення з операційним блоком. Всі операції роблять безкоштовно.

- Ув’язнені платять хабарі, домовляються з режимщиком, щоб потрапити у нову лікарню, що відкрилася при Стрижавській виправній колонії, - заявив голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.

Він озвучив цю тезу під час прямого ефіру "Коло запитань", який у Вінниці проводило "Радіо Ера ФМ".

Сьогодні у закладі працюють 11 лікарів. Сюди привозять ув’язненнях з усієї України. Діє дві палати для довічно ув’язнених та дві палати для чоловіків і жінок.

- Ми вже отримали обладнання на 563 тисячі гривень, - говорить Микола Вишневський, лікар-офтальмолог Стрижавської міжобласної лікарні. - Зараз чекаємо на цифровий мікроскоп, щоб робити операції на очах.