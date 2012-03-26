Вінницьким хокеїстам держава заборгувала понад півмільйона

Чоловіча збірна України з хокею на траві, яка повністю складалася з вінничан, на відбірному олімпійському турнірі у Дубліні (Ірландія), нещодавно посіла 5-е місце серед 6-и команд, при цьому зазнавши кілька гучних поразок від рейтинг-фаворитів.

Оцінку виступу наших хокеїстів у Дубліні давали на прес-конференції, яка відбулась у приміщенні обласного відділення НОК України.

На заході були присутні віце-президент Федерації хокею на траві України Федір Новік, головний тренер збірної України Павло Мазур, його заступник Микола Касянчук, капітан команди Руслан Пашковський і тренер з науково-методичної роботи Віктор Костюкевич.

Павло Мазур звернув увагу, що на поїздку збірної у Дублін та підготовку до олімпійського відбору (з 1 січня до 20 березня цього року) не було витрачено ані копійки з міського чи обласного бюджетів. Усі витрати мала компенсувати Державна служба молоді і спорту профільного Міністерства. Але через затримку з фінансуванням усього українського спорту вищих досягнень тренерам довелося брати гроші у борг.

Зокрема, на навчально-тренувальний збір у Закарпатті позичили 17 тисяч гривень, підготовчий міжнародний турнір у Італії – 170 тисяч і олімпійський відбір в Ірландії – 338 тисяч.

– Кошти на збірну нам лише обіцяють повернути у квітні, – наголошує Павло Мазур. – На щастя, вчасно знайшлись добродії, які позичили гроші. – Серед них – президент Всеукраїнської федерації хокею на траві Валерій Титарчук прямо на вокзал (під час нашого від’їзду до Дубліну) привіз 19 тисяч доларів, які також взяв у борг.

За словами Павла Мазура, завдання на нинішній олімпійський цикл команда виконала. На результати в Ірландії вплинуло омолодження складу збірної. У Дублін взяли 6 спортсменів 1990-1991 р.н., які є майбутнім українського хокею. Є й інші причини поразок в Ірландії.

Команда практично не могла тренуватися просто неба, а готувалася до олімпійського відбору в залі. Тому, якщо б олімпійський відбір відбувався у травні, наші результати були б кращими. Не треба забувати й про найгірший рейтинг збірної України серед шести команд учасниць турніру в Ірландії.

Віктор Костюкевич зауважив, що лише наші хокеїсти на траві – єдині серед команд з ігрових видів спорту представляють місто над Бугом на міжнародних змаганнях. Окрім них, останній раз в єврокубках Вінницю представляла футбольна “Нива” – у далекому 1996 році.