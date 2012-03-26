"Добрі люди" вирішили травонути вінничан високотоксичною ртуттю

Поблизу с. Писарівка Вінницького району Вінницької області ради на відстані 1,5 км від Немирівського шосе в напрямку с. Гавришівка Вінницького району обабіч дороги виявлено несанкціоноване звалище люмінесцентних лампа.

Як повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, у ході обстеження фахівцями Дереконіспекції у Вінницькій області встановлено, що у 50-ти картонних ящиках міститься близько 1300 шт. ламп, з них – 15-20 шт. пошкоджені. На картонних коробках вказана дата виготовлення та країна виробник – Польща.

Наразі правоохоронці з'ясовують, хто влаштував звалище з ламп, які містять високотоксичну ртуть.

Тим часом Писарівська сільська рада уклала договір зі спеціалізованим ТОВ «Добробут-Еко України», яке вивезло відпрацьовані люмінесцентні лампи на утилізацію.