«Лірики Transcendent’a» організовують зустріч

Запрошують почитати власні вірші

Вінницький Дім поета «Лірики Transcendent’a» (Вишенька, бібліотека № 13, пр-т Космонавтів, 39) презентують 29 березня в четвер о 17:00 зустріч з володаркою гран-прі «Малахітового носорога-2011» Анною Грувер (Донецьк) та доктором історичних наук Сергієм Гальчаком («Краєзнавство Східного Поділля»). Також у програмі читання усіма бажаючими своїх доробків. Вхід вільний!



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