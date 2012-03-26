В 2011 декларували доходи за кордоном, спадщину і майно

Суттєвою відмінністю цьогорічної кампанії декларування є обов’язок подання декларацій до податкових органів державними службовцями та особами, які претендують на зайняття посади державного службовця, суддями, кандидатами в депутати.

Про це на прес-конференції повідомив начальник відділу оподаткування фізичних осіб ДПС у Вінницькій області Олег Мартинюк.

За підсумками деклараційної кампанії в 2011 році 17282 громадянина подали декларації. З них правом на податкову знижку скористались 8145 громадян, яким повернули 5421,3 тис. грн. з податку на доходи фізичних осіб. Кількість громадян, які зобов’язані були подати декларацію та задекларували доходи в 2011 році, становить 9054Ю з яких 214 (2,4%) задекларували отримані за кордоном доходи, 1074 (11,9%) громадянина – доходи від здавання в найм нерухомого майна, 1783 (19,7%) громадянина – доходи у вигляді спадщини.

Станом на 14 березня 2012 року 2241 громадянин подав декларацію. З них 1378 громадян скористались правом на податкову знижку за наслідками 2011 року та 863 громадянина, які зобов’язані були подати декларацію та задекларували доходи.

