Провідник поїзда віз з Молдови шпигунське обладнання

Вчора, 25 березня, у поїзді, що слідував із Кишинева до Москви, знайшли пристрої, призначені для прихованого здійснення аудіо- та відеоспостереження.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Наручний годинник та окуляри із вмонтованими в них відеокамерами і фотоапаратами, а також два брелки із диктофонами перевозив 29-річний молдованин, провідник вагону. Заборонені предмети у працівника залізниці спільна прикордонно-митна оглядова група вилучила у пункті пропуску «Могилів-Подільський - Волчинець».

У зв’язку з цим, провідника знято з потягу, а знахідки передано співробітникам СБУ для здійснення експертизи. Саме вона визначить, що за пристрої в дійсності чоловік віз через кордон. Відповідно до результатів експертизи, громадянину Молдови буде призначена й міра відповідальності.