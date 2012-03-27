Чиновники пускали державні гроші "наліво"

Порушення на суму більш як 900 тис. грн виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час планової ревізії виконання бюджету Теплицького району за період з 2008 до грудня 2011 рр., проведеної спільно із Головним фінансовим управлінням, Головним управлінням Державної казначейської служби та Державною податковою інспекцією.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Найбільше з них – майже 369 тис. грн допущені відділом освіти, понад 248 тис. грн – Теплицькою селищною радою, близько 160 тис. грн – вінансовим управлінням.

Діями, або бездіяльністю керівників установ завдано збитків бюджету та фізичним особам на загальну суму більш як 766 тис. грн.

Так, місцевий бюджет позбувся понад 218 тис. грн доходів, через те, що посадові особи Теплицької селищної ради, всупереч вимог законодавства, встановили для чотирьох суб’єктів господарювання, які користувалися земельними ділянками несільськогосподарського призначення, орендну плату в розмірі, меншому за розмір трикратного земельного податку.

Через неправильне обчислення бухгалтерською службою відділу освіти Теплицької РДА розміру середньої заробітної плати, працівники установи протягом 2009 – 2011 рр. зайве отримали понад 140 тис. грн відпускних. Окрім того, до державних цільових фондів зайве сплачено майже 50 тис. грн внесків, які нараховувалися на згадані виплати.

Попри невиконання бюджету за видатками у жодному із обревізованих періодів, недофінансуванні закладів освіти району на 1,2 млн. грн, охорони здоров’я – на понад 900 тис. грн, кошти із районного бюджету спрямовувалися на не першочергові заходи, місцеві бюджетні програми, які мають загально декларативний характер, а також на фінансування установ і організацій, що утримуються з інших бюджетів.

Суттєві проблеми існують і з дотриманням законодавства при складанні й виконанні районного бюджету, що стало наслідком наявності значних невикористаних резервів поповнення його дохідної частини.

Зокрема, ненадання в оренду земель запасу, резервного та водного фондів, ділянок, що знаходяться під будівлями, та не витребуваних паїв, позбавило можливості додатково залучити до місцевого бюджету 1,4 млн грн. Через не забезпечення внесення змін до договорів оренди щодо збільшення плати за користування земельними ділянками, бюджет недоотримав більш як 181 тис. грн.

Крім того, із чотирнадцяти видів місцевих податків і зборів, передбачених чинним законодавством, рішеннями місцевих рад впроваджені та справляються лише чотири.

За недотримання вимог фінансово-бюджетного законодавства стосовно 25 посадових осіб складені протоколи про адміністративні правопорушення. Матеріали ревізії Фінансового управління Теплицької райдержадміністрації передано на розгляд правоохоронним органам, про результати ревізій решти установ – проінформовано.