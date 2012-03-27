На Вінниччині вже 4263 матерів-героїнь
10:18, 27 березня 2012Вінниця
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Почесне звання присвоєно 399 багатодітним матерям області
Указами Президента України від 7 березня 2012 року: № 181, №183, №184 почесне звання України мати-героїня присвоєно 399 багатодітним матерям Вінницької області.
Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.
Таким чином, з моменту заснування цього почесного звання 4263 подолянки удостоєні найвищої нагороди, якою держава відзначає багатодітних матерів за народження, зразкове виховання, вагомий особистий внесок у формуванні високих моральних якостей дітей.
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