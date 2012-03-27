В наркоторговця виявили 20 кг марихуани та 2 кг макової соломки

У Літинському районі міліція затримала наркоторговця. Оперативна інформація про те, що в селі Шевченко чоловік торгував наркотичним зіллям, невдовзі була реалізована - зловмисника затримали «на гарячому», провівши оперативну закупівлю марихуани. За чотири 200-грамових стакани наркоторговець отримав тисячу гривень.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

За словами начальника Літинського районного відділу міліції Олександра Короля, чоловік з’явився в селі у цьому році. Він періодично приїздив начебто для того, аби доглядати за хатою свого роботодавця, в якій ніхто не проживав. Однак, порожнє помешкання підприємливий чоловік пристосував для наркобізнесу.

Під час обшуку в будинку міліціонери виявили близько 20 кілограм марихуани, яка знаходилась в поліетиленових бочках, та майже два кілограми макової соломки. Затриманий пояснив, що коноплю вирощував на ділянці в лісовому масиві, а мак – на власній присадибній ділянці в сусідній області.

Тепер за фактом збуту наркотичних засобів відповідно до ч.1 ст.307 КК України порушено кримінальну справу. Вилучену наркотичну речовину відправлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС.

Наркоторговцю доведеться нести кримінальну відповідальність також за зберігання наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах. За такий злочин законодавством передбачено покарання у вигляді ув’язнення на строк від 8 до 12 років .



