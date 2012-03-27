Справа начальника держслужби з лікарських засобів пішла в суд

Прокуратурою Вінницької області завершено слідство по кримінальній справі за обвинуваченням начальника Державної служби з лікарських засобів у Вінницькій області.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

До суду з обвинувальним висновком направлено кримінальну справу за обвинуваченням начальника Державної служби з лікарських засобів у Вінницькій області у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідством установлено, що посадовець в період з травня 2011 по січень 2012 років одержав від різних суб'єктів підприємницької діяльності хабарі в розмірі 60 тисяч гривень за сприяння в отриманні ними ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема, в підготовці та підписанні паспортів аптечних закладів, розташованих на території Вінницької області.