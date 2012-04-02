«Нива» представила новачків

На базі спорткомплексу «Нива» 31 березня відбулось офіційне представлення гравців оновленого складу футбольної команди «Нива», в.о. головного тренера Олега Шумовицького, другого тренера Олега Остапенко і спортивного директора команди Олександра Гайдаржі.

Єдиного гравця «Ниви» минулорічного складу – Дмитра Немчанінова – на заході не було.

– Протягом 2 місяців ми переглянули багато кандидатів до команди, – сказав Олег Шумовицький. – Зупинилися на більш за молодих, які хочуть грати у футбол. І які на перше місце поставили гру, а на друге – фінанси. Саме цим складом ми будемо намагатися зберегти місце в 1-й лізі.

В.о. головного тренера повідомив, що з молодими футболістами підписали контракти на рік.

– Далі дивитимемося, залежно від результату, – додав Олег Шумовицький. – Для більшості нинішніх гравців «Нива» - найвища «сходинка» в кар’єрі. Більшість з них грали в своїх клубах за дубль. У хлопців є шанс доказати своїм колишнім тренерам, що вони гідні грати на високому рівні.

Капітан «Ниви», майстер спорту України Роман Пасічниченко, відповідаючи на питання, з якими суперниками буде найважче, сказав, що зі всіма командами ліги можна грати. Хоча набирати очки треба насамперед у конкурентів – команд Львова і Бурштина. І додав, що, за хорошої гри будуть і перемоги, і очки.

Квиток на футбольні матчі “Ниви” на Центральному міському стадіоні коштуватиме 20 гривень, дитячий – 5.

Перший офіційний домашній матч цієї весни “Нива” проведе завтра проти ФК “Львів”, який посідає останню сходинку ліги.

