Джига розпорядився провести в Вінниці великодній ярмарок

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації № 143 від 28 березня 2012 року, з метою сприяння забезпеченню населення області сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами за цінами виробника 7 квітня 2012 року в м. Вінниця по проспекту Юності ( від вулиці Стахурського до вулиці Келецька) відбудеться Великодній ярмарок.

До участі у проведені ярмаркового заходу запрошуються сільськогосподарські формування, фермерські та особисті селянські господарства, підприємства переробної промисловості, суб’єкти господарювання у сфері торгівлі.