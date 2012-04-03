Визначено переможців обласного конкурсу з Охорони праці

Кращі художні роботи серед освітніх закладів Вінницької області визначало журі під головуванням начальника теруправління Анатолія Коваля. Автори більшості робіт зуміли привернути увагу до проблем безпеки на виробництві та довели, що культура охорони праці формується з дитинства. Багато художніх робіт вирізнялась оригінальністю відтворення теми безпеки праці батьків, глибоким усвідомленням відповідальності самої людини за збереження свого життя і здоров’я на робочому місці.

Як повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області, на розгляд журі, до складу якого увійшли працівники теруправління, представники управління освіти та науки Вінницької облдержадміністрації, відділення виконавчої дирекції ФССНВ у Вінницькій області, управління праці і соціального захисту населення, Федерації профспілок області, Вінницького обласного об’єднання організацій роботодавців, відділу позашкільної освіти, виховання та шкіл-інтернатів управління освіти і науки облдержадміністрації, було представлено близько 200 малюнків.

Автори більшості робіт зуміли привернути увагу до проблем безпеки на виробництві та довели, що культура охорони праці формується з дитинства. Багато художніх робіт вирізнялась оригінальністю відтворення теми безпеки праці батьків, глибоким усвідомленням відповідальності самої людини за збереження свого життя і здоров´я на робочому місці.

Сьогодні в Палаці дітей та юнацтва відбулось урочисте нагородження переможців.

У першій віковій категорії 6-10 років стали:

І місце —малюнок «Небезпечна шахта», Вікторії Підгаєцької, 2003 р.н., учениці Могилів — Подільської СШ І-ІІІ ст.. №5, Могилів — Подільського р-ну;

ІІ місце — малюнок «Не працюй з електроприладами на приставній драбині», Марини Репінецької, 2003 р.н., учениці Лядівської СЗШ І-ІІ ст., Могилів — Подільського р-ну;

ІІІ місце — малюнок «Безпечно складай інструмент», Миколи Кесарчука, 2005р р. н., учня Кордишівської СЗШ І-ІІІ ст., Козятинського р-ну.

Переможцями у другій віковій категорії 11-14 років стали:

І місце — серія малюнків — «Не дитячі іграшки», «Не тверезий результат», «Природній довгожитель», Анни Соломій, 2000 р. н., учениці ЗОШ №12 м. Вінниці;

ІІ місце — малюнок «Ти з газом друже не жартуй!», Олександра Мельника, 2001 р. н., учня навчально-виховного комплексу ЗШ І-ІІІ, м. Тульчин.

ІІІ місце — малюнок «Пам’ятай та виконуй!», Віталія Коваля, 2001р р. н., учня Мазурівської СЗШ І-ІІІ ст., села Мазурівка, Чернівецького р-ну.

У третій віковій категорії 15-18 років перемогли:

І місце — малюнок «Подбай по себе!», Олени Гричальни, 1998 р. н., учениці Вовчинецьої СЗШ І-ІІІ ст., села Вовчинці Козятинсько-го р-ну;

ІІ місце — малюнок «Охорона праці очима дітей», Руслана Григор’єва, 1997 р. н., учня ЗШ №4 м. Вінниця;

ІІІ місце — малюнок «Життя в твоїх руках», Тетяни Маціборчук, 1995 р. н., учениці Крижопільського професійно — будівельного ліцею, с. Зеленянка, Кижопільського р-ну.

Роботи учнів, які посіли І місце за трьома віковими групам, візьмуть участь у фінальній частині Всеукраїнського конкурсу малюнка.

Всі діти отримали подарункові сертифікати. За перемогу у ІІІ місці – на суму 300 гривень, у ІІ – 500 гривень, І – 1000 гривень. За цими сертифікатами можна буде отримати цінні подарунки від торгових марок, які виступили спонсорами конкурсу.