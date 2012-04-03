НОК відзначив Наталію Добринську спецнагородою «Гордість України»

Національний олімпійський комітет України ухвалив рішення відзначити чемпіонку та рекордсменку світу з багатоборства Наталію Добринську спеціальною нагородою «Гордість України».

Про це йдеться на офіційному сайті НОК України.

Ця нагорода вручається за видатні досягнення у найпрестижніших міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщеннях, який відбувався в Стамбулі (Туреччина), Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 Наталія Добринська виборола титул чемпіонки світу, а також встановила новий світовий рекорд.

Попереднє досягнення Ірини Бєлової протрималося на вершині світового рейтингу рівно 20 років! Окрім того, наша легкоатлетка стала першою у світі багатоборкою, котра змогла набрати у зимовому п’ятиборстві суму, вищу за 5000 балів.

Влітку подібний подвиг змогла здійснити лише наша легендарна Надія Ткаченко, котра виграла московську Олімпіаду з сумою 5083 очки.

Раніше такою ж нагородою були відзначені Олена та Катерина Бондаренко, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу в парному розряді одного із чотирьох турнірів Великого Шолому – відкритому чемпіонаті Австралії.