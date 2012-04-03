Порошенко розповів про свої доходи

Міністр економічного розвитку Петро Порошенко подав свою декларацію про доходи за 2011 рік.

Відповідно до вказаних у ній відомостей, Петро Порошенко торік заробив 86 мільйонів і купив землі на 8 мільйонів. Крім того, у Порошенка є 4 квартири, один будинок, спортивний катер та мікроавтобус.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу Порошенка за 2011 рік склала 86 млн 605 тис гривень. Основними статтями доходу зазначені отримання дивідендів та відсотків. Дохід його сім'ї склав 41 тис 157 гривень.

У власності Петра Порошенко знаходяться 3 земельних ділянки. Одна ділянка розташована в селі Козин площею 1200 кв.м. Ще дві ділянки загальною площею 7315 кв.м знаходяться в Києві. На покупку однієї з ділянок в Києві Порошенко в минулому році витратив 8 млн 197 тис гривень.

Крім земельних ділянок у власності міністра знаходяться 4 квартири. Дві в Києві, площею 134 кв.м і 82 кв.м., одна квартира в Одесі - 35 кв.м і одна у Вінниці - 68 кв.м

Також у Порошенка є авто Мерседес-Бенц Віто 116 CDI 2010 року випуску і спортивно-прогулянковий катер Bayliner 185 BR.

У власності членів його сім'ї перебувають земельна ділянка в Київській області в Бортничах площею 2400 кв.м, будинок у Бортничах площею 312 кв.м.

У Києві у сім'ї міністра є ще одна квартира площею 80 кв.м та гараж на 29 кв.м.

Витрати Порошенко в 2011 році склали 18 млн 487 тис гривень. Крім того, на страхування Порошенко витратив 220 тис 154 гривні, на утримання власності - 26 тис 695 гривень.

Витрати його сім'ї загалом склали трохи більше 57 тис гривень.