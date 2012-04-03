В зону намагались пронести курку-гриль, "нафаршировану" наркотою

Працівники Піщанської виправної колонії (№59) порередили спробу передати ув'язненому речовину органічної природи, ймовірно — наркотик.

Про це повідомила старший інспектор (по взаємодії із ЗМІ та зв’язках з громадськістю) управління Служби у Вінницькій області Ірина ШАПОВАЛОВА.

Як стало відомо в ході з'ясування обставин інциденту, приїхавши на короткострокове побачення до засудженого П., 1992 року народження, який відбуває покарання за крадіжку з проникненням у приміщення, громадянка О. привезла з собою попоїсти запечену птицю.

Однак поласувати м'ясцем парочці не вдалось.

Завдяки пильному проведенню догляду співробітниками оперативного відділу та відділу нагляду і безпеки установи серед продуктів харчування було вилучено курку-гриль, в кістках якої знаходились три поліетиленових згортки по 2-3 см завдовжки з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Наразі за даним фактом проводиться перевірка.



