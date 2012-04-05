Негатив медичної реформи мають стабілізувати громадськість та районні влади

Пілотний проект з медичної реформи, який діє на теренах Вінниччини, викликав нарікання мешканців області, особливо сільської місцевості.

Про це заявив керівник Центру розвитку територіальних громад громадської організації «Земляки» Іван Терінчик.

- Люди залишаються без певних медикаментів і не мають можливості своєчасно їх придбати, немає аптек, а головне – у районі фактично не існує доріг, якими пацієнта можна доставити в лікарню протягом 20 хвилин, - зазначив він.

На думку Івана Терінчика, до вирішення проблемних питань, які виникли у ході реформи, мають підключитися як громадські організації, зокрема, «Земляки», так і керівництво району.

- Це дасть можливість хоча б частково стабілізувати увесь негатив, - каже він. – Придбати медикаменти для надання першої допомоги, активізувати народні центри лікувально–консультативних послуг населенню. Можливо навіть згадати, хто з фельдшерів вийшов не пенсію, але проживає по селах та хоча б на громадських засадах надаватиме якусь поміч населенню.

Загалом, відзначають представники різних районів області, медична реформа значно погіршить якість та оперативність надання медичної допомоги. А це, відповідно, скажеться на стані здоров’я вінничан з сільської місцевості загалом.