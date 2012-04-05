У Вінниці стартує творчий конкурс з нагоди Року Януша Корчака

У 2012 році минає 70 років з часу трагічної смерті видатного польського письменника та педагога Януша Корчака від рук нацистів у концтаборі „Треблінка”. Для вшанування його пам’яті та творчої спадщини цей рік у Польщі оголошений Роком Корчака – людини, яка є одним із найбільших інтелектуальних та моральних авторитетів ХХ століття. Корчак став відомий як суспільний і культурний діяч, лікар, письменник, педагог, був зачинателем руху із захисту прав дитини. Також він прагнув подолати бар’єри між людьми різних народів, релігій, політичних поглядів і соціального статусу.

З ініціативи Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці у нашому місті пройде ряд заходів, присвячених постаті польського інтелектуала.

Важливою складовою вшанування постаті Януша Корчака стане творчий конкурс „Нема дітей – є люди”, який має на меті привернути увагу до проблеми дитини в сучасному світі, водночас популяризуючи погляди Корчака. Творчі роботи приймаються у трьох номінаціях (есеї, малюнки, фотороботи), підсумки якого будуть підведені 1 червня на літературному вечорі у Книгарні „Є”.

Запрошуємо до участі!

Організатори - Генеральне Консульство Республіки Польща у Вінниці, Вінницький Регіональний Центр Інформації „Креатив”, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва, Книгарня „Є”.

Умови конкурсу:

1. Конкурс есеїв для молоді (16-21 років). Тема есею: „Якби дорослі нас запитали, ми б не гірше знали відповіді. Зрештою, ми знаємо краще, що турбує нас” (Проблеми сучасної молоді). Обсяг – до 5 сторінок стандартного тексту (9000 знаків з пробілами).

Мова творів: польська або українська.

2. Конкурс дитячого малюнку (для дітей віком до 12 років):

Малюнок на тему: „Моє щасливе дитинство”.

3. Конкурс фоторобіт (без вікових обмежень):

Фото (до 3 світлин) на тему: „Коли всміхається дитина, сміється увесь світ”.

Детальні умови конкурсу на сайті Регіонального центру інформації „Креатив” http://www.vn.ukrcei.org.

Роботи примайються до 7 травня 2012 року.

Роботи просимо надсилати на електронну адресу http://korczak.konkurs@gmail.com або приносити у Регіональний центр інформації „Креатив” (вул. Соборна, 70; біля гардеробу) чи у Книгарню „Є” (вул. Соборна, 89).

Нагородження переможців: 1 червня у Книгарні „Є” (вул. Соборна, 89).