Пересічний вінничанин потребує допомоги лікаря 10 разів на рік

З нагоди грядущого Всесвітнього дня здоров’я Головне управління статистики у Вінницькій області підготувало промовисту добірку фактів, які характеризують стан медицини області.

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я, на початок поточного року, в області функціонує 121 лікувально-профілактичний заклад. Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню області надають 27 Центрів первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких увійшло 263 лікарських амбулаторії сімейної медицини та 933 фельдшерсько-акушерських пункти, 6 самостійних поліклінік, 8 диспансерів. Планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів склала 147 відвідувань за зміну в розрахунку на 10000 жителів.

На початок поточного року в медичних закладах області працювали 7,5 тис. лікарів усіх спеціальностей та майже 17 тис. працівників середнього медичного персоналу. В середньому, кожні 10 тис. жителів області обслуговують 46 лікарів та 102 особи середнього медичного персоналу.

Найбільше серед медичних фахівців терапевтів – 20%, хірургів – 15%, стоматологів – 8%, педіатрів та акушерів-гінекологів – по 6%. Більша половина (59%) лікарів області – це жінки, щодо середнього медичного персоналу, найбільше серед них медичних сестер – 68%, а жінки складають 89%.

Виключно важливе місце в системі охорони здоров’я по своєму змісту, об’єму і значенню займає позалікарняна допомога, основною формою якої є амбулаторно-поліклінічна допомога. Так, по системі Міністерства охорони здоров’я на амбулаторному прийомі, при відвідуванні лікарями хворих вдома (включаючи швидку, невідкладну термінову і планово-консультативну допомогу) мешканцями області було зроблено 16 млн. 425 тис. відвідувань.

В середньому кожний житель області 10 раз на рік відвідав лікаря або зробив виклик додому.

Швидку медичну допомогу населенню надавали 2 самостійні та 40 об’єднаних станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, в яких працювали 260 лікарів та 770 працівників середнього медичного персоналу. За минулий рік ними виконано більше 435 тис. виїздів, під час яких 422 тис. хворим надана швидка медична допомога, в тому числі майже 104 тис., або 25% – сільським жителям.

Крім того, більш як 55 тис. жителям області була надана амбулаторна допомога. В середньому за день було виконано 1210 викликів та майже 1,2 тис. хворим надана медична допомога.

Для ефективного оздоровлення та відпочинку населення Вінниччини працювали 21 санаторій, 6 санаторіїв-профілакторіїв, три бази відпочинку, де відпочивали та відновили своє здоров’я майже 62 тис.осіб, з них майже 10 тисяч (16 %) – дітей та підлітків.

Основними напрямками спеціалізації санаторіїв в області є лікування опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, органів дихання, кровообігу, а також захворювання нервової системи і туберкульозу.