Щоб дістати горілки злодій розпиляв залізні грати

В Козятинському районі працівники міліції виявили та затримали 39 – річного жителя Житомирської області за підозрою у скоєнні крадіжки.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

В ніч на 28 – березня в селі Жежелів невідомий розпиляв грати на вікні приватної продовольчої крамниці, розбив вікно і викрав алкогольні напої та продукти харчування.

Вчора правоохоронці виявили підозрювану особу і вилучили викрадене. За даним фактом порушили кримінальну справу.