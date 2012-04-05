Щоб дістати горілки злодій розпиляв залізні грати
13:24, 05 квітня 2012Вінниця
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У приватній крамничці
В Козятинському районі працівники міліції виявили та затримали 39 – річного жителя Житомирської області за підозрою у скоєнні крадіжки.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
В ніч на 28 – березня в селі Жежелів невідомий розпиляв грати на вікні приватної продовольчої крамниці, розбив вікно і викрав алкогольні напої та продукти харчування.
Вчора правоохоронці виявили підозрювану особу і вилучили викрадене. За даним фактом порушили кримінальну справу.
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