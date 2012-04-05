Провалившись крізь дах, ремонтник переломав геть усі кістки

Черепно-мозкова травма, забійна рана голови, закрита торокальна травма, переломом п’яти ребер правої сторони та переломом правої ключиці, - з такими трамами вчора потрапив до Тростянецьеої райлікарні 55-річний житель села Нова Ободівка.

Чоловік постраждав внаслідок падіння з 5-метрової висоти під час виконання робіт на даху будинку, проломивши власною вагою шиферну покрівлю та дерев’яне перекриття.

Яе повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, прикра подія трапилась в одному з дитячих оздоровчих таборів району, де працював постраждалий.

Наразі чоловік перебуває у травматологічному відділенні Тростянецької районної лікарні у стані середньої важкості.