Провалившись крізь дах, ремонтник переломав геть усі кістки
13:31, 05 квітня 2012Вінниця
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Лагодив покрівлю в оздоровниці
Черепно-мозкова травма, забійна рана голови, закрита торокальна травма, переломом п’яти ребер правої сторони та переломом правої ключиці, - з такими трамами вчора потрапив до Тростянецьеої райлікарні 55-річний житель села Нова Ободівка.
Чоловік постраждав внаслідок падіння з 5-метрової висоти під час виконання робіт на даху будинку, проломивши власною вагою шиферну покрівлю та дерев’яне перекриття.
Яе повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, прикра подія трапилась в одному з дитячих оздоровчих таборів району, де працював постраждалий.
Наразі чоловік перебуває у травматологічному відділенні Тростянецької районної лікарні у стані середньої важкості.
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