ICC Ukraine та влада Вінниччини об’єднали зусилля

За ініціативи Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), за підтримки Вінницької обласної ради та Вінницької ОДА проходить регіональний форум та виїзне засідання Правління ICC Ukraine.

- В роботі Форуму беруть участь представники 21 області, завтра долучаться ще 4, - говорить Президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов. – Подібні форуми планується провести в усіх областях України. Зокрема, вже вони відбулися в Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Одеській областях. Після Вінниці – на часі Запоріжжя. В 97 країнах світу є структури, яким дано право представляти великий і середній національний бізнес на міжнародній арені. Український Національний комітет Міжнародної торгово-промислової палати існує 15 років.

В ході роботи Форуму відбулося підписання трьохстороннього Меморандуму про співробітництво між ICC Ukraine, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою.

„Головною метою є покращення бізнес-клімату в області, - зазначив голова Вінницької ОДА Микола Джига. – На сьогодні пріоритетними напрямками є модернізація агропромислового комплексу області та подальший розвиток програм енергозбереження. Як відомо, Вінниччина в 2011 році очолила рейтинг енергоефективних регіонів, тому ми зараз зацікавлені у співпраці з іноземними інвесторами щодо перспектив раціонального використання в регіоні сонячної та інших альтернативних джерел енергії”.

Разом з тим, за словами губернатора, влада контролює, аби зменшувався тиск контролюючих і фіскальних органів на бізнес, саме в цьому напрямку працюватиме щойнопризначений заступник голови ОДА Григорій Дерун.

Про інвестиції „в людей” говорив голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк, який зазначив, що рухати економіку вперед ми зможемо завдяки напрацюванням з міжнародними громадськими організаціями, і саме через міжнародні міжрегіональні стосунки можна сприяти розвитку торгівлі та сприятливому інвестиційному клімату на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Головною метою форуму стало об’єднання зусиль влади та бізнесу, підвищення ефективності використання державних та регіональних ресурсів, вирішення проблем функціонування малого та середнього бізнесу, актуальних питань щодо залучення інвестиційних і кредитних коштів тощо.

Також в ході роботи Форуму було підписано Угоду по співробітництво та координацію діяльності між ICC Ukraine і Вінницькою міською радою.

„З нашого боку ви можете розраховувати на партнерство, - сказав Вінницький міський голова Володимир Гройсман. – Ми розуміємо, який зараз складний час для бізнесу, але нам необхідно відкривати нові ринки, і ваші зусилля дадуть можливість розвиватися нашій країні”.

Присутні висловили думку, що підписання документів про співробітництво відкриє перспективи розвитку регіону та надасть можливість більш потужного використання його потенціалу.

Представники Національного комітетут Міжнародної торгово-промислової палати презентували Вінницькій області символічну пектораль та монети "під золото" із зображенням геральдики 25-ти областей-представниць.